"حركة حماس": التصريحات الإسرائيلية حول استهداف المناطق المدنية تعكس منطق "العربدة والبلطجة"

اعتبرت "حركة حماس" الفلسطينية، أن التصريحات الإسرائيلية حول استهداف المناطق المدنية في أي مواجهة قادمة في قطاع غزة أو لبنان، تعكس منطق "العربدة والبلطجة" الذي تتصرف به إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم: "تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي عن تخطيط جيشه لاستهداف المناطق السكنية المدنية في أي مواجهة قادمة في قطاع غزة أو لبنان، يعكس بكل صلف منطق العربدة والبلطجة التي يتصرف بها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني ومكونات أمتنا".

إقرأ المزيد

وأضاف: "تهديدات كوخافي بارتكاب مجازر ضد شعبنا الفلسطيني أو الشعب اللبناني ليس جديدة، فجيش العدو ارتكب مرارا مجازره ضد الشعوب العربية في كل المواجهات والحروب".

المصدر: RT