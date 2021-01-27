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وصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة طرابلس اللبنانية لمساندة الشرطة بتفريق المحتجين

الحريري: جهات تريد توجيه رسائل سياسية قد تكون وراء التحركات في طرابلس

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الحريري: جهات تريد توجيه رسائل سياسية قد تكون وراء التحركات في طرابلس
Reuters PIROSCHKA VAN DE WOUW
رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري
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اعتبر رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، أن "جهات تريد توجيه رسائل سياسية قد تكون وراء التحركات في طرابلس".

وفي سلسلة تغريدات له عبر "تويتر" كتب الحريري: "قد تكون وراء التحركات في طرابلس جهات تريد توجيه رسائل سياسية، وقد يكون هناك من يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية التي يعانيها الفقراء وذوي الدخل المحدود".

وأضاف: "ليس هناك بالتأكيد ما يمكن أن يبرر الاعتداء على الأملاك الخاصة والأسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار الإقفال".

وتابع الحريري: "أنبه أهلنا في طرابلس وسائر المناطق من أي استغلال لأوضاعهم المعيشية، وأطالب الدولة والوزارات المختصة باستنفاد كل الوسائل المتاحة لكبح جماح الفقر والجوع وتوفير المقومات الاجتماعية لالتزام المواطنين قرار الإقفال العام".

وأشار إلى أن قرار الإقفال هدفه حماية المواطنين من خطر كورونا، والالتزام به مسؤولية لا يجوز التهاون فيها تجاه السلامة العامة.

ولليوم الثالث على التوالي، يقوم عدد من المحتجين في مدينة طرابلس شمال لبنان بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على الأوضاع المعيشية ورفضا للإقفال الشامل الموجه لكبح جائحة كورونا.

المصدر: RT

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