وزارة الآثار المصرية تصدر بيانا بشأن تمثال أثري حاول أحد المواطنين بيعه

أكدت لجنة تابعة لوزارة الآثار المصرية، أن التمثال الضخم الذي تم ضبطه بالإسماعيلية قبل بيعه من قبل أحد المواطنين أثري.

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وجاء بيان اللجنة: "بعدما ضبطت وحدة مباحث أبو صوير تمثالا أثريا بمنطقة زراعية بدائرة المركز منذ أسبوع، حيث أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، محاولة بيع تمثال ضخم يصل وزنه إلى طن و700 كيلوغراما، يشتبه فى أثريته بمنطقة زراعية بمركز ومدينة أبو صوير".

وتمكن ضباط مركز شرطة أبو صوير من ضبط التمثال بعد صدور معلومات تفيد بمحاولة أحد الأشخاص بيعه، حيث تم استخراج التمثال من منطقة أثرية في الشرقية منذ فترة طويلة ونقله إلى الإسماعيلية ودفنه في منطقة الزراعية.

وقام المتهم بالتواصل مع أحد الأشخاص بمحاولة تسهيل بيع التمثال لآخرين بعد محاولات إخفائه لفترة طويلة.

المصدر: "اليوم السابع"