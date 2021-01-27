السعودية تسجل 216 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا مقابل 205 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 216 إصابة و4 وفيات جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" مع تعافي 205 أشخاص من المرض.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 216 حالة، ليصل المجموع الكلي لعدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مستوى 367023، بينها 2115 نشطة و348 حرجة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية استقرارا نسبيا، حيث بلغ يوم 23 يناير 197 حالة، وفي 24 يناير 186، وفي 25 يناير 213، وفي 26 يناير 223، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (216) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (205) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (358,545) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/rX5aaTPh6Z — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) January 27, 2021

وأفادت الوزارة برصد 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6363 متوفيا.

واستقر مؤشر الوفيات اليومية كذلك على مستوى منخفض بعد أن تراجع بشكل كبير سابقا، وبلغ في 23 يناير 4 حالات، وفي 24 يناير حالتين 2، وفي 25 يناير 3، وفي 26 يناير 4.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" وصل إلى 358545 شخصا، بعد تسجيل 205 حالات شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: RT