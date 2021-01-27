فيديو متداول لوزير الخارجية الأمريكي الجديد أثناء تجوله في شوارع العاصمة الجزائرية

نشرت صفحة السفارة الأمريكية في الجزائر، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وهو يتجول في شوارع العاصمة الجزائرية سنة 2016.

وزار بلينكن الجزائر سنة 2016 عندما شغل منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة، وناقش وقتها التعاون الثنائي حول مجموعة واسعة من القضايا مع عدد من المسؤولين الجزائريين.

وتجول بلينكن في شوارع وسط مدينة الجزائر وزار المدرسة الدولية الأمريكية هناك.

كما زار "المتحف الوطني للمجاهد" وكتب هذه الرسالة للجزائريين: "إنها شهادة رائعة لنضال الشعب الجزائري من أجل الحرية وتقرير المصير ونحن معجبون جدا بشجاعة أجيال من الجزائريين من أجل استرجاع استقلالهم. إنها روح مشتركة بيننا".

المصدر: RT