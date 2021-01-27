لبنان..إصابة أكثر من 30 عسكريا جراء الاحتجاجات في مدينة طرابلس

أعلن الجيش اللبناني عن إصابة 31 عسكريا بجروح مختلفة ورضوض، جراء تعرضهم للاعتداء والرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات النارية، من قبل عدد من المحتجين.

إقرأ المزيد

وقال الجيش اللبناني في بيان صدر عن مديرية التوجيه: "أصيب 31 عسكريا بجروح مختلفة ورضوض، جراء تعرضهم للاعتداء، والرشق بالحجارة، وقنابل المولوتوف، والمفرقعات النارية، من قبل عدد من المحتجين أثناء تظاهرات شهدتها مدينة طرابلس بتاريخ 26/1/2021، كما تضررت آليات عسكرية وعتاد، وقد تم توقيف خمسة أشخاص لإقدامهم على التعدي على الأملاك العامة والخاصة، وافتعال أعمال شغب والتعرض للقوى الأمنية".

كما أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن "إصابة 45 شخصا"، إثر مواجهات شهدتها مدينة طرابلس في شمال لبنان، ليل أمس الثلاثاء، بين متظاهرين محتجين على قرار الإغلاق العام، وقوات الأمن، حيث تطلبت حالة تسعة مصابين منهم نقلهم الى المستشفيات للعلاج، بينما جرى إسعاف البقية ميدانيا.

أفاد مراسل RT في لبنان بأن متظاهرين قطعوا عددا من الطرق في مدينة طرابلس بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وشهدت مدينة طرابلس مواجهات بين العديد من المحتجين، الذين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، وعلى تراجع المستوى المعيشي، واشتبكوا مع قوات الأمن اللبنانية، بعد عمليات قطع للطرقات.

المصدر: RT + "فرانس برس"