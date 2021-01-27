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محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على "أبو جندل"

أخبار العالم العربي

محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على
Reuters
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قضت محكمة الجنايات في مصر، بالسجن المؤبد على المتهم بالهجوم على قسم شرطة الضواحي، وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

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وجاء الحكم بعدما قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهم، أحمد جمال عبد الفضيل إبراهيم، واسمه الحركي "أبو جندل"، ويبلغ من العمر 23 عاما، إلى محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهجوم على قسم شرطة الضواحي"، واتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون.

المصدر: الأهرام

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