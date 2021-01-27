محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على "أبو جندل"
Reuters
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قضت محكمة الجنايات في مصر، بالسجن المؤبد على المتهم بالهجوم على قسم شرطة الضواحي، وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
وجاء الحكم بعدما قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهم، أحمد جمال عبد الفضيل إبراهيم، واسمه الحركي "أبو جندل"، ويبلغ من العمر 23 عاما، إلى محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهجوم على قسم شرطة الضواحي"، واتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون.
المصدر: الأهرام