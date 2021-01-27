لجنة الدفاع في البرلمان المصري تنتقد الكونغرس الأمريكي وتتهمه بالتدخل في شؤون مصر

وجه وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، إبراهيم المصري، رسالة استهجان بسبب تدخل أعضاء الكونغرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري.

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وقال إبراهيم المصري إن "مصر دولة ذات سيادة وغير مسموح بأى تدخلات خارجية تخص الشأن الداخلي لمصر".

وأوضح المصري، أن ما تم الإعلان عنه في الساعات الأخيرة الماضية، بشأن تشكيل كتلة برلمانية من نواب بالكونغرس الأمريكي، للدفاع عن "حقوق الإنسان" في مصر هو "أمر مرفوض شكلا ومضمونا".

وأشار إلى أنه كان يجب أن يتم تشكيل لجنة لحقوق الإنسان من قبل أعضاء الكونغرس في بلادهم، خاصة بعد أحداث إقتحام مبنى الكابيتول واعتراف رئيسهم السابق دونالد ترامب بتزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

المصدر: المصري اليوم