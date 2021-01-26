محمد علي الحوثي: على واشنطن أن تحظر الدعم العسكري للسعودية

دعا محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، الولايات المتحدة إلى حظر الدعم للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وكتب في تغريدة: "على أمريكا أن تصدر حظرا على إرسال السلاح والطيران والدعم اللوجستي للسعودية وتحالفها في العدوان على اليمن، وهذا هو الأجدر مراجعته حتى 26 فبراير"، في إشارة إلى تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الأمريكي الذي يجيز إجراء معاملات مع جماعة "أنصار الله".

على امريكا ان تصدر حظر على ارسال السلاح والطيران والدعم اللوجستي للسعوديةوتحالفها في العدوان على اليمن وهذاهوالأجدر مراجعته حتى26 شباط



فالاموال التي جمعتها وزارةالخزانةالامريكية كانت ثمن ارهاب التحالف الأمريكي السعودي الاماراتي على اليمن بقتل الاطفال والنساء وتدمير اليمن واجاعته — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 26, 2021

وأضاف أن "الأموال التي جمعتها وزارة الخزانة الأمريكية كانت ثمن إرهاب التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن بقتل الاطفال والنساء وتدمير اليمن وتجويعه".

يذكر أن الخارجية الأمريكية أعلنت أنها بدأت في مراجعة تصنيف حركة "أنصار الله" في اليمن منظمة إرهابية وأنها تعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ قرار.

المصدر: RT