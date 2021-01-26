 
مباشر

محمد علي الحوثي: على واشنطن أن تحظر الدعم العسكري للسعودية

أخبار العالم العربي

محمد علي الحوثي: على واشنطن أن تحظر الدعم العسكري للسعودية
Reuters
القيادي في جماعة أنصار الله الحوثية محمد علي الحوثي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pn5t

دعا محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، الولايات المتحدة إلى حظر الدعم للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وكتب في تغريدة: "على أمريكا أن تصدر حظرا على إرسال السلاح والطيران والدعم اللوجستي للسعودية وتحالفها في العدوان على اليمن، وهذا هو الأجدر مراجعته حتى 26 فبراير"، في إشارة إلى تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الأمريكي الذي يجيز إجراء معاملات مع جماعة "أنصار الله".

وأضاف أن "الأموال التي جمعتها وزارة الخزانة الأمريكية كانت ثمن إرهاب التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن بقتل الاطفال والنساء وتدمير اليمن وتجويعه".

يذكر أن الخارجية الأمريكية أعلنت أنها بدأت في مراجعة تصنيف حركة "أنصار الله" في اليمن منظمة إرهابية وأنها تعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ قرار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا