الصدر: ضغوطات تمارس على المحافظات السنية بحجة محاربة الإرهاب

كشف زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، عن وجود "ضغوطات" تمارس من بعض الجهات (لم يسمها) ضد المحافظات السنية بحجة محاربة الإرهاب.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "هؤلاء تناسوا أنهم أكثر المتضررين من الإرهاب، وأن ذلك يعني أن الإرهابيين سيستغلون ذلك للقيام بأفعالهم الإرهابية في شتى مناطق العراق".

وأضاف: "قد تنتفع من ذلك بعض الجهات السياسية من هنا وهناك لأجل الدعاية الانتخابية أمام الجمهور الشيعي أو السني".

وشدد الصدر على ضرورة أن يكون التنافس الانتخابي تنافسا على أسس شرعية وأخلاقية وديمقراطية وإنسانية، بعيدا عن العنف والصدام وبيع باقي أراضي العراق للمحتل ولمن له مآرب أخرى.

وتابع: "من المعيب أن تتصادم القوى السياسية من أجل الانتخابات، والمحافظات أجمع تعيش تحت خط الفقر والجوع والوباء والخوف".

وختم تغريدته قائلاً: "إن لم تستحوا من الله فاستحوا من شعبكم وضميركم، إلى متى يبقى الفساد مهيمنا والله لا يحب الفساد".

المصدر: RT