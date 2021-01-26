البيت الأبيض: بايدن يريد حل الدولتين لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن يرى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدما صوب تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

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وجاء تصريح بساكي تزامنا مع إعلان القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، أن سياسة بايدن ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين، "حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء".

ولفت ميلز إلى أن الولايات المتحدة "ستستمر في حث البلدان الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنها تقر أنه لا بديل عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني".

المصدر: RT