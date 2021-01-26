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الأمم المتحدة: سنرحب بتفعيل جهود اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط

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الأمم المتحدة: سنرحب بتفعيل جهود اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط
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ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة
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أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة الدولية سترحب بتفعيل جهود اللجنة الرباعية للشرق الأوسط في مسار التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

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وقال دوجاريك معلقا على اقتراح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف تنظيم لقاء حول التسوية بين فلسطين وإسرائيل: "سندرس هذا الاقتراح، فإننا على وجه العموم ندعو دائما إلى تفعيل جهود الرباعية".

وأضاف المتحدث باسم الأمانة العامة للمنظمة أنه يرحب بـ "إعادة تركيز الولايات المتحدة على التعاون الدولي"، وذلك على خلفية إعلان ممثل أمريكي عن نية واشنطن إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في الأراضي الفلسطينية.

واليوم الثلاثاء، اقترح لافروف، في كلمة ألقاها خلال اجتماع عبر الفيديو نظمه مجلس الأمن الدولي حول قضية التسوية في الشرق الأوسط، عقد لقاء وزاري واسع بمشاركة كل من روسيا والولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي (باعتبارها أطرافا في رباعية الوسطاء الدوليين في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي)، وكذلك مصر والأردن والإمارات والبحرين والسعودية، فضلا عن فلسطين وإسرائيل.

المصدر: تاس

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