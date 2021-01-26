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مسؤول أمريكي: سياسة بايدن ستكون دعم حل وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تنعم بمقومات البقاء

أخبار العالم العربي

مسؤول أمريكي: سياسة بايدن ستكون دعم حل وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تنعم بمقومات البقاء
Reuters KL/ SAV
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن سياسة بايدن ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين "حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء".

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ونقلت وكالة "رويترز" عن القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، قوله في مجلس الأمن اليوم الثلاثاء إن بايدن "يعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة ترامب".

وأضاف أن واشنطن ستحث إسرائيل والفلسطينيين على "تجنب خطوات أحادية تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة "ستستمر في حث البلدان الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنها تقر أنه لا بديل عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني".

يذكر أن بايدن أعلن خلال حملته الانتخابية معارضته لأن تضم إسرائيل أراض فلسطينية جديدة.

المصدر: "رويترز"

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