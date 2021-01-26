نائب وزير الخارجية الإيراني يلتقي وزير الخارجية الكويتي

أجرى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، محادثات في الكويت مع وزير خارجيتها، أحمد ناصر المحمد الصباح.

إقرأ المزيد

وذكرت الخارجية الإيرانية أن عراقجي وصل إلى الكويت على رأس وفد سياسي حيث التقى الصباح، دون ذكر أي تفاصيل حول المحادثات.

وتعتبر الكويت دولة وسيطة في جهود تسوية العلاقات بين إيران من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

وسبق أن أكدت إيران عدة مرات استعداداها، تلبية دعوة كل من الكويت وقطر، لبدء حوار مع باقي دول منطقة الخليج لحل القضايا الأمنية وبناء ثقة متبادلة.

المصدر: وكالات إيرانية