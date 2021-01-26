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وزير تونسي: الاحتجاجات مظهر من مظاهر تطور الديمقراطية

أخبار العالم العربي

وزير تونسي: الاحتجاجات مظهر من مظاهر تطور الديمقراطية
Reuters Zoubeir Souissi
محتجون في تونس
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اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتجاجات التي تشهدها تونس تمثل "مظهرا من مظاهر تطور الديمقراطية ونتاج الحريات".

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وقال الوزير خلال حضوره برنامج "هنا شمس" الحواري الذي تبثه إذاعة "شمس آف آم"، إن "الاحتجاجات الحالية امتداد لاحتجاجات سنة 2011، إلا أن ما يميزها ظهور فئة جديدة من المحتجين وهم الشباب والقصر".

وأقر أن توسع دائرة الاحتجاجات جاء نتاجا لعوامل عديدة تظافرت لتساهم في زيادة نسبة المحتجين، منها الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا.

ومنذ يوم الخميس الماضي، تشهد محافظات تونسية عدة وأحياء في عاصمة البلاد احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، وذلك تزامنا مع بدء سريان حظر تجول ليلي، ضمن تدابير مكافحة وباء كورونا.

المصدر: إذاعة "شمس آف آم"

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