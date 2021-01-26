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إسرائيل تعلن وصول رئيس بعثتها إلى الرباط وافتتاح القنصلية العامة في دبي

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعلن وصول رئيس بعثتها إلى الرباط وافتتاح القنصلية العامة في دبي
RT وزارة الخارجية الإسرائيلية
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أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بوصول السفير ديفيد جوفرين إلى الرباط، اليوم الثلاثاء، حيث سيشغل منصب رئيس البعثة الإسرائيلية هناك بعد 20 عاما من إغلاق سفارة تل أبيب في المغرب.

وقالت الخارجية في بيان إن "رئيس مكتب الاتصال، السفير ديفيد جوفرين، سيعمل مع موظفيه من أجل استمرار تقدم العلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما في ذلك كل ما يتعلق بالحوار السياسي والسياحة والاقتصاد والعلاقات الثقافية".

وتزامنا مع ذلك، افتتحت القنصلية العامة الإسرائيلية في دبي، اليوم الثلاثاء، بوصول القنصل العام إيلان شتولمان إلى الإمارات.

ووفقا للبيان، فإن مهمة القنصلية العامة تتمثل في "تطوير العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والعمل على تعزيز العلاقات السياحية والطيران بين البلدين، وسوف تحتل التكنولوجيا العالية الإسرائيلية، ومجموعة المجالات التي تعمل فيها، مكانة مركزية في عمل القنصلية العامة في دبي".

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إن وصول رؤساء البعثات الإسرائيلية إلى المغرب ودبي "يكمل الخطوة الأولى والمهمة لفتح سفارات إسرائيلية جديدة في المنطقة في إطار اتفاقات إبراهيم."

وتنضم البعثتان في المغرب ودبي إلى السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي، التي افتتحت في وقت سابق من هذا الأسبوع، والسفارة الإسرائيلية في المنامة، عاصمة البحرين، التي تعمل في البلاد منذ عدة أسابيع.

المصدر: RT

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