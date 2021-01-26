السعودية تسجل 223 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا مقابل 203 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 223 إصابة و4 وفيات جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" مع تعافي 203 أشخاص من المرض.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 223 حالة، ليصل المجموع الكلي لعدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مستوى 366807، بينها 2108 نشطة و338 حرجة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية استقرارا نسبيا، حيث بلغ يوم 23 يناير 197 حالة، وفي 24 يناير 186، وفي 25 يناير 213، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (223) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (203) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (358,340) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/eE9B6qVMtQ — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) January 26, 2021

وأفادت الوزارة برصد 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6359 متوفيا.

واستقر مؤشر الوفيات اليومية كذلك على مستوى منخفض بعد أن تراجع بشكل كبير سابقا، وبلغ في 23 يناير 4 حالات، وفي 24 يناير حالتين 2، وفي 25 يناير 3.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" وصل إلى 358340 شخصا، بعد تسجيل 203 حالات شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: RT