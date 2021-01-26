وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني تزور بغداد وتلتقي الرئيس العراقي

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال، خلال الزيارة التي تقوم بها إلى العراق.

وأكد صالح بحسب بيان رئاسي، أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين، والاستفادة من الخبرات لكلا المؤسستين العسكريتين، وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية.

وقال الرئيس العراقي، إن "العالم والمنطقة خصوصاً، يواجهان تحديات مشتركة تتمثل بالإرهاب والتطرف وتصاعد التوترات التي تؤثر على الأمن والاستقرار العالمي، وهذا يستوجب التعاضد الدولي في مواجهة هذه التحديات وحفظ الأمن والاستقرار الدولي".

من جانبها، أكدت وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال، التزام بلادها في دعم العراق، وتوطيد العلاقات الثنائية والتعاون العسكري في مجال تطوير وتدريب قوات الأمن العراقية.

المصدر: RT