الخرطوم.. إغلاق الطرقات المؤدية إلى القيادة العامة تحسبا لتوسع الاحتجاجات

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم انتشارا مكثفا للجيش، كما تم إغلاق الشوارع المؤدية للقياده العامة للقوات المسلحة، تحسبا لتوسع الاحتجاجات بعد دعوات للتظاهر اليوم الثلاثاء.

وتشهد العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى احتجاجات منذ أيام، منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتفاقم الوضع الاقتصادي في السودان خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية وشح الخبز وغاز الطبخ والوقود، حيث لا توجد بوادر لحل هذه الأزمات في وقت قريب.

وأغلق المحتجون طرق حيوية وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، ورددوا شعارات تُطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وقامت الحكومة الانتقالية قبل ذلك برفع الدعم الحكومي بصورة كاملة عن الوقود، وبصورة جزئية عن دقيق الخبز والكهرباء، وتسبب ذلك في ارتفاع معدل التضخم الذي وصل في ديسمبر 2020 لأكثر من 269%.

وفاقم من تردي الأوضاع الاقتصادية انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الواحد لـ 310 جنيهات سودانية.

المصدر: RT + سودان تربيون