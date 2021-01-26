وزير الخارجية المصري: لن نقبل وقوع نهر النيل رهينة لمساعي البعض بفرض هيمنته عليه

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر لن تنجرف في مناورة أو محاولة لفرض الأمر الواقع على الآخرين في أزمة سد النهضة.

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وأوضح الوزير المصري خلال كلمته أمام مجلس النواب: "لن ننجرف فى مناورة أو محاولات فرض الأمر الواقع على الآخرين"، متابعا: "لن نقبل أن يقع نهر النيل رهينة لمساعي البعض بفرض هيمنته عليه، وإنما نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع".

وأكد شكري أن مصر شاركت في المفاوضات الخاصة بسد النهضة في الاتحاد الإفريقي، "لكن التفاوض في حد ذاته ليس هدفا لمصر، بقدر ما هو أداة للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يحمي حقوق مصر".

المصدر: الشروق