مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بذريعة عملية طعن بشمال الضفة الغربية

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة ارئيل بشمال الضفة الغربية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: " جرى تلقي تقرير عن محاولة طعن في مفترق غيتي أفيشار قرب مستوطنة ارئيل، وتم تحييد المنفذ".

وذكرت مراسلتنا أن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغ وزارة الصحة "باستشهاد مواطن" (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، قرب سلفيت.

وكان جنود الجيش الإسرائيلي قد تركوا الشاب المصاب ينزف على الرصيف، بعد إصابته بعدة رصاصات، ولم تقدم له الإسعافات الأولية، ما أسفر عن استشهاده على الفور، بحسب وكالة "وفا".

هذا وقد أغلق الجنود فور إطلاق الرصاص على الشاب، المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، كما شدد من تواجده عند مدخل قرية حارس القريبة من محيط المكان.

#عاجل تقارير أولية: إحباط محاولة طعن تخريبية وقعت قبل قليل على مفرق غيتي أفيشر بالقرب من مدينة أريئل حيث قامت قواتنا بتحييد المخرب. تفاصيل أوفى فور ورودها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 26, 2021

المصدر: RT، وكالات