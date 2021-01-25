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قناة السويس تنفي تصادم سفينتين في المجرى الملاحي

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قناة السويس تنفي تصادم سفينتين في المجرى الملاحي
Reuters
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أكد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن الفيديو المتداول حول اصطدام سفينتين في قناة السويس غير صحيح، مشيرا إلى انتظام حركة الملاحة بالقناة.

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وأوضح رئيس الهيئة، أن الفيديو المتداول لواقعة التصادم يعود تاريخه إلى عام 2018 حيث اضطرت إحدى سفن الصب العابرة للقناة للتوقف المفاجئ بالمجرى الملاحي نتيجة لعطل فني طارئ، ما عرضها لاحتكاك مباشر مع سفينة الحاويات خلال عبورها للقناة.

وذكر الفريق ربيع، أن الفيديو المتداول رصد كيفية إدارة المواقف الطارئة بالمجرى الملاحي للقناة، وبرهن على كفاءة المرشدين في التعامل مع المواقف المختلفة، والدور الحيوي لمركز مراقبة الملاحة في تحقيق التنسيق المطلوب والسيطرة على الحادث وتجنب وقوع أية خسائر مادية أو بشرية.

المصدر: الشروق

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