السعودية تسجل 213 إصابة جديدة بكورونا مقابل 198 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 213 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" مع تعافي 198 شخصا من المرض.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 213 حالة، ليصل المجموع الكلي لعدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مستوى 366584، بينها 2092 نشطة و333 حرجة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية استقرارا نسبيا، حيث بلغ يوم 21 يناير 212 حالة، وفي 22 يناير 213، وفي 23 يناير 197، وفي 24 يناير 186، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (213) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (3) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (198) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (358,137) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/9MVMThUeJ1 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) January 25, 2021

وأفادت الوزارة برصد 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6355 متوفيا.

واستقر مؤشر الوفيات اليومية كذلك على مستوى منخفض بعد أن تراجع بشكل كبير سابقا، وبلغ في كل من 21 و22 و23 يناير 4 حالات، وفي 24 يناير حالتين 2.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" وصل إلى 358137 شخصا، بعد تسجيل 198 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: RT