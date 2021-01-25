إيطاليا: الحوار مع مصر لن يكون على حساب حقوق الإنسان

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، إن الحوار مع السلطات المصرية "لا يمكن أن يكون على حساب حقوق الإنسان".

وجاءت تصريحات دي مايو خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، حيث وصف قتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر بـ"الجرح المفتوح ليس بالنسبة لإيطاليا فقط، بل لأوروبا أيضا".

وأضاف: "زملائي الأعزاء، يصادف اليوم الذكرى السنوية لاختفاء جوليو ريجيني. مقتله الهمجي لا يزال جرحا مفتوحا في إيطاليا، لكنني هنا اليوم أخطابكم لأن هذا الجرح أوروبي أيضا بالتأكيد".

وتابع: "منذ خمس سنوات، لطالما طالبت عائلة جوليو وطالب جميعنا بالعدالة، لكن العدالة لم تتحقق بعد".

ومن المزمع أن تبدأ السلطات القضائية في روما في 29 أبريل الجلسة التمهيدية لمحاكمة أربعة رجال أمن مصريين غيابيا تشتبه بضلوعهم في خطف وقتل الشاب الإيطالي، الذي تم العثور على جثته في أوائل عام 2016 بأطراف القاهرة و"عليها آثار تعذيب"، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.

وكانت النيابة العامة المصرية أشارت، بعد الإعلان المشترك مع نظيرتها الإيطالية مؤخرا عن إغلاق ملف التحقيقات، إلى أنه "رغم إحاطتها وتقديرها للإجراءات القانونية الإيطالية، إلا أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده، إذ ترى أنه مبني على أدلة غير ثابتة".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية