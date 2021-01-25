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الإمارات تصدر بيانا حول افتتاح سفارتها في إسرائيل

أخبار العالم العربي

الإمارات تصدر بيانا حول افتتاح سفارتها في إسرائيل
Reuters
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أعلنت الإمارات، أن فتح سفارتها في تل أبيب تأثر بالقيود الاحترازية التي تفرضها إسرائيل للحد من انتشار فيروس كورونا، معربة عن أملها في أن تتم هذه الخطوة قريبا.

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وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم الاثنين في بيان لها إنها "تقوم حاليا بالتنسيق مع نظيرتها الإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل".

وأضافت أن "عملية فتح السفارة في الوقت الراهن تأثرت بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في دولة إسرائيل للحد من انتشار جائحة كوفيد-19".

وأعربت عن أملها في أن "يتحسن الوضع وأن تكتمل عملية فتح السفارة قريبا، وذلك مع استمرار الجهود الإماراتية والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم".

وأعلنت الحكومة الإماراتية، أمس الأحد، مصادقتها على فتح سفارة إماراتية في إسرائيل في إطار معاهدة السلام المبرمة بين الطرفين.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية

 

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