بارزاني: نرغب في التوصل إلى حل دستوري مع الحكومة الاتحادية في بغداد

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، رغبة حكومة إقليم كردستان في "التوصل الى حل دستوري مع الحكومة الاتحادية عبر سبل الحوار والسلام".

وقال بارزاني وهو الرئيس السابق للإقليم خلال لقائه مجموعة قناصل عرب، إن "حكومة إقليم كردستان ترغب في التوصل إلى حل يستند إلى مبادئ الدستور العراقي مع الحكومة الاتحادية وذلك عبر سبل الحوار والسلام".

وثمن قناصل فلسطين والكويت والإمارات ومصر والأردن في أربيل، "تضحيات قوات البيشمركة في مواجهة تنظيم داعش واحتضان إقليم كردستان مئات آلاف النازحين العراقيين".

وبحسب بيان لمكتب بارزاني، أكد القناصلة العرب أهمية حل كافة القضايا بين أربيل وبغداد عبر الحوار، استنادا إلى الدستور العراقي.

المصدر: RT