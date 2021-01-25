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"الدستورية السورية" تبدأ جولة خامسة من المفاوضات في جنيف

أخبار العالم العربي

Reuters
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بدأت اللجنة الدستورية السورية اليوم الاثنين جولة مفاوضاتها الخامسة في مقر الأمم المتحدة بجنيف

وترأس الجلسة الأولى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الذي كان وصف الهدوء في سوريا بالهش، وحذر من أن الوضع يستدعي "مفاوضات حقيقية"، لأنه قد ينهار في أي لحظة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية المبادئ الأساسية للدستور، حسب ما تم الاتفاق عليه في ختام الجولة التي عقدت في جنيف في 30 من نوفمبر وحتى 4 ديسمبر الماضيين.

وتتكوّن الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضوا، تم تشكيلها بالتساوي بين الفرق الثلاثة، وبواقع 15 عضوا من كل فريق، فهناك فريق يمثل الحكومة السورية، وآخر يمثل المعارضة، وثالث شكلته الأمم المتحدة ليمثل "المجتمع المدني"

ولم تحقق أي من جولات المفاوضات السابقة تقدما يذكر حتى الآن.

المصدر: RT

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