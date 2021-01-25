شاهد.. السيسي يمسح دموع طفلة

ظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء استعراض بطولات وتضحيات قوات الشرطة المصرية خلال عيدها، حيث بكت في أحضانه طفلة صغيرة توفي والدها.

وظهر السيسي، خلال احتفال وزارة الداخلية بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، صباح الاثنين، متأثرا أثناء استعراض بعض قصص تضحيات عناصر قوات الشرطة.

واحتضن الرئيس المصري الطفلة الصغيرة على المسرح خلال صعودها مع والدتها لتسلم درع تذكاري من السيسي، حيث بكت بشدة، وقام الرئيس المصري باحتضانها ومسح دموعها، حيث كادت الطفلة أن تبكيه من شدة تأثره بهذا الموقف.

المصدر: التليفزيون المصري