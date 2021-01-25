بدء التطعيم باللقاح المضاد لكوفيد-19 للعسكريين الروس في قاعدة حميميم بسوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pmmk
أعلن رئيس قسم الصحة في مجموعة القوات الروسية بسوريا، فلاديمير رادتشينكو، بدء التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للعسكريين الروس الذين يؤدون الخدمة في قاعدة حميميم بسوريا.
وقال رادتشينكو للصحفيين: "تجري حملة التلقيح المخطط لها لكادر مجموعة القوات باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" . لقد وصلت كمية كافية من اللقاح. العسكريون يتلقون اللقاح طوعا".
بدوره أشار الكابتن الطبي، إسلام أوماروف، إلى أن العسكريين يخضعون لفحص طبي إجباري قبل تلقي اللقاح.
المصدر: سبوتنيك