"الوكالة الوطنية للإعلام": الجيش الإسرائيلي يحاول خطف راع لبناني بعد اختطاف شقيقه منذ أسبوعين

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، بأن قوة إسرائيلية حاولت، خطف الراعي اللبناني إسماعيل قاسم زهرة، من محلة مزرعة بسطرة في مزارع شبعا، قبل أن يتمكن من الإفلات.

وكان الجيش الإسرائيلي اختطف الراعي حسن قاسم زهرة، شقيق إسماعيل، في 12 من الشهر الحالي، بينما كان يرعى قطيعا من الماشية في محلة بسطرة في مزارع شبعا، وأفرج عنه بعد 4 أيام.

وتقدمت الحكومة اللبنانية حينها بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بشأن عملية الاختطاف التي وقعت في كفرشوبا اللبنانية.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"