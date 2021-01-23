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الصومال: عبوة ناسفة في العاصمة مقديشو استهدفت نائبين سابقين وقتلت 5 من حراسهما

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الصومال: عبوة ناسفة في العاصمة مقديشو استهدفت نائبين سابقين وقتلت 5 من حراسهما
Reuters FEISAL OMAR
شرطي صومالي في موقع تفجير انتحاري في مطعم بالقرب من أكاديمية الشرطة في مقديشو 17 نوفمبر 2020
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أفاد موقع الصومال الجديد، بأن انفجارا وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، استهدف النائبين السابقين، نجا حسن أفرح، وحسين عرالي، أسفر عن مقتل 5 من حراسهما، وإصابة مدنيين.

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ونجا النائبان السابقان من محاولة الاغتيال، بعد استهداف سيارتهما بعبوة ناسفة في تقاطع "بيحاني" في العاصمة مقديشو، بحسب "الصومالي الجديد".

ووفقا للموقع، وصلت الشرطة الصومالية إلى مكان الانفجار، وقامت بتطويقه، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق من جانب الأجهزة الأمنية على ما حدث.

تجدر الإشارة إلى أن الهجمات بواسطة العبوات الناسفة التي تزرع في جوانب الطرق، قد تزايدت في الآونة الأخيرة في العاصمة مقديشو وضواحيها، ما أدى إلى مقتل بعض المسؤولين بسببها.

المصدر: "الصومالي الجديد"

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