شركة كورية جنوبية تبدأ بتوريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي للإمارات في فبراير

أكدت شركة GL Rapha الكورية الجنوبية للأدوية أنها ستبدأ بالتوريدات التجارية للقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى الإمارات العربية المتحدة في أواخر فبراير المقبل.

وقال المكتب الصحفي للشركة الكورية في حديث لوكالة "سبوتنيك"، يوم الجمعة: "تلقينا ردا أنه لا توجد هناك أي مشاكل بشكل عام. ونحن نعمل حاليا على زرع الخلايا، أي المادة الخام للإنتاج على نطاق صناعي. وقد اتفقنا على وصول خبراء روس من مركز غاماليا في أوائل فبراير".

وتابع المكتب الصحفي: "سنراقب العمليات معا، وحسب تقديراتنا، سنقوم بتوريد أول دفعة في أواخر فبراير أو أوائل مارس".

وأضاف أن الـ 150 مليون جرعة الأولى من اللقاح، التي ستنتجها الشركة، حجزتها الإمارات، لكن المنتج قد يورد اللقاح إلى دول أخرى أيضا أو إلى روسيا في حال الطلب من قبل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأضافت الشركة أن الطلب على اللقاح الروسي حول العالم قد يتجاوز الـ 350 مليون جرعة، التي يخطط الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة لإنتاجها سنويا في الخارج.

المصدر: "سبوتنيك"