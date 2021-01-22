هنية يبحث مع ميلادنوف مسار الانتخابات الفلسطينية

بحث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الجمعة، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مسار الانتخابات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع هنية مع ملادينوف افتراضيا، حسب بيان صادر عن الحركة ووصل RT نسخة منه.

وأكد هنية خلال اللقاء على الدور المهم للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في ملف الانتخابات الفلسطينية القادمة، في ضمان نزاهة الإجراءات والترتيبات وحرية الاقتراع، وكذلك الضغط على إسرائيل حتى "لا تعيق العملية الانتخابية وإجرائها، وخاصة في القدس".

وشدد كذلك على أهمية الاعتراف بنتائج الانتخابات، مبينا أن "حماس بذلت جهودا كبيرة للوصول إلى هذه اللحظة والتي أفضت إلى إصدار المراسيم الرئاسية بمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني حتى يقول الشعب كلمته في اختيار قيادته على أسس ديمقراطية".

وأكد أن "حماس ترى في الانتخابات مدخلا لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وإنهاء الانقسام، وتعزيز مبدأ الشراكة وحماية المشروع الوطني الذي يمر بتحديات كبيرة، وانخراط شعبنا في الخارج مجددا في المؤسسات القيادية.

من جانبه أشاد ميلادنوف بموقف "حماس" من إجراء الانتخابات، وضرورة المضي قدما في إنجاز هذا الخيار الديمقراطي، مشيرا إلى بعض العوائق الممكنة والتي يجب التغلب عليها، كما أنه أكد الجاهزية لدعم كل الخطوات التي من شأنها تعزيز الديمقراطية الفلسطينية.

المصدر: RT