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السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 20 مليون قرص مخدر بداخل شحنة عنب (صور+فيديو)

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السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 20 مليون قرص مخدر بداخل شحنة عنب (صور+فيديو)
Reuters
الرياض
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أعلنت السلطات السعودية إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص أمفيتامين مخدر كانت مخبأة داخل شحنة عنب قادمة إلى داخل البلاد.

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وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي: "إن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت بتوفيق الله عن إحباط محاولة تهريب نحو (20,190,500) قرص أمفيتامين مخدر، مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب، عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك".

وأضاف المتحدث "أنه تم القبض على العناصر المتورطة في ذلك داخل المملكة، وهم 8 متهمين، هم 6 مقيمين ومواطنان سعوديان".

وأكد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة، داعيا للإبلاغ عن الأشخاص الذين لهم نشاط في مجال المخدرات.

المصدر: عكاظ

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