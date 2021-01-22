وزير الخارجية البريطاني: إفساح المجال لمشاركة المرأة في السلطة من أهم إنجازات حكومة السودان

أثنى وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على حكومة السودان الانتقالية قائلا إن إفساح المجال للمرأة للمشاركة في السلطة بصورة ملموسة من أهم إنجازات الحكومة السودانية الانتقالية.

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وقال وزير الخارجية البريطاني "إن التوقيع على اتفاقية جوبا للسلام، وإفساح المجال للمرأة للمشاركة في السلطة بصورة ملموسة من أهم إنجازات الحكومة الانتقالية".

وجاءت تصريحات الوزير البريطاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، بمطار الخرطوم مساء أمس الخميس، في ختام زيارته للبلاد، حيث تعتبر أول زيارة من نوعها للسودان منذ أكثر من عقد.

وأكد راب التزام حكومة بلاده بإنجاح الفترة الانتقالية والمساعدة في إرساء الديمقراطية والاستقرار في السودان.

وصرح بأن بريطانيا مستعدة للمشاركة في تحالف دولي لدعم تخفيف الديون، تمهيدا لحصول السودان على تمويل بشروط ميسرة، معلنا إعادة إحياء الحوار الاستراتيجي المتجدد مع السودان، حيث يمثل الجانب البريطاني وزير المملكة المتحدة لشؤون إفريقيا، جيمس دودريدج.

وأكد وزير الخارجية البريطاني توقيعه مذكرة تفاهم مع هبة محمد علي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، تمنح بموجبها حكومة بلاده مبلغ 40 مليون جنيه استرليني لبرنامج دعم الأسرة في السودان.

وقال راب إن المنحة للمساعدة في تخفيف تكاليف المعيشة للأسر السودانية، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة على استعداد لتقديم قرض مرحلي بقيمة 330 مليون جنيه استرليني لتسوية المتأخرات المستحقة للبنك الإفريقي للتنمية، في حال استمرار السودان على المسار الصحيح للإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وموافقة مجلسي إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على حزم تسوية المتأخرات.

وأثنى الوزير البريطاني على تفهم السودان واستقباله للاجئين الإثيوبيين الفارين من الحرب في إقليم تيغراي، قائلا: "إن ذلك يبين وجها آخر للتقدم الإيجابي الذي حدث في السودان والذي اضطلعت به حكومة عبد الله حمدوك".

المصدر: "سونا"