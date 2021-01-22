اشتية يدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين

دان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اعتداء المستوطنين المنظم الذي استهدف حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين على الطرق الرئيسية بالضفة، أمس الخميس، وتسبب بإصابة عدد منهم بجروح.

إقرأ المزيد

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، الإدارة الأمريكية الجديدة إلى "إدانة تلك الاعتداءات، التي تجري تحت سمع وبصر جنود الاحتلال، والعمل على وقفها فورا، واتخاذ اجراءات وتدابير عاجلة للجم شهوة التوسع الاستيطاني التي تسارعت خلال اللحظات الأخيرة من عمر إدارة ترامب، التي شرعنت الاستيطان ومنحته الضوء الأخضر".

وطالب اشتية "أن تعمل الإدارة الأمريكية الجديدة على تطبيق القرار الأممي رقم 2334 الذي دان الاستيطان وطالب بوقفه باعتباره يقوض حل الدولتين".

كما طالب رئيس الوزراء، الأمم المتحدة بالعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى "وضع المستوطنين المتورطين بتلك الأعمال الإرهابية على قوائم المنع من السفر، وعدم السماح لهم بالتنقل بين العواصم العالمية".

وأشاد اشتية باللجان الشعبية في المدن، والقرى، والمخيمات، والبلدات، والخرب، "التي تتصدى يوميا لإرهاب المستوطنين المنظم"، داعيا سكان المناطق المستهدفة إلى التصدي للمستوطنين، وحماية عائلاتهم وأراضيهم من تلك الاعتداءات المدانة.

وأفادت مراسلة RT بإصابة طفل فلسطيني بجروح متوسطة، أمس الخميس، بعد أن هاجم مستوطنون إسرائيليون سيارة فلسطينية شرق رام الله، ضمن سلسلة اعتداءات، موضحة أن الطفل المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تسجيل اعتداءات أخرى متنوعة نفذها مستوطنون في بلدتي اللبن الشرقية وبورين بجنوب نابلس.

المصدر: RT