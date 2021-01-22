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الصحة المصرية: تراجع في نسبة شفاء مرضى كورونا

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الصحة المصرية: تراجع في نسبة شفاء مرضى كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، عن تراجع نسب الشفاء بين مرضى كورونا في مصر.

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وقالت الوزارة إن بياناتها تؤكد تراجع نسب شفاء مرضى كورونا في المستشفيات إلى 78.4% بعدما كانت النسبة تزيد عن 92% في الأيام السابقة، وفقا لإجمالي الأعداد الرسمية المعلنة.

وأكدت الوزارة أن 566 متعافيا من فيروس كورونا قد غادروا المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 125171 شخصا.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس الذين تم تسجيلهم في مصر حتى أمس، هو 159715 شخصا، من ضمنهم 125171 حالة تم شفاؤها، و8801 حالة وفاة.

ولفت المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنهم يتابعون الموقف أولا بأول مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

ناصرحاتم-القاهرة

المصدر: RT

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