الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز 10 سفن وقود

اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية، قوات التحالف العربي باحتجاز 10 سفن بمشتقات نفطية، ومنعها من التوجه إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.

وقال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين في صنعاء، عمار الأضرعي، إن "10 سفن نفطية ما تزال محتجزة رغم حصولها على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة".

وأضاف: "استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية له تداعيات كارثية تهدد بتوقف العديد من القطاعات الخدمية خاصة قطاع الصحة ما ينذر بكارثة إنسانية".

وحذر من "أن توقف إمداد القطاعات الخدمية في البلاد بالمشتقات النفطية يعرض حياة نحو ألف طفل في الحضانات للوفاة، وكذا توقف أجهزة الغسيل الكلوي لقرابة أربعة آلاف مريض يحتاجون للغسيل الكلوي بشكل مستمر"، مشيرا إلى "ارتفاع وتيرة احتجاز سفن المشتقات النفطية".

المصدر: "سبوتنيك"