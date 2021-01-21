وزارة الزراعة الفلسطينية: إسرائيل تغرق أراض زراعية شرقي غزة بالمياه

قالت وزارة الزراعة الفلسطينية، الخميس، إن إسرائيل فتحت سدود تجميع مياه الأمطار، باتجاه أراض زراعية قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما تسبب بغرق مئات الدونمات الزراعية.

وقال أحمد فطاير، مدير فرع وزارة الزراعة بقطاع غزة إن إسرائيل "فتحت عبّارات مياه الأمطار، شرق حي الشجاعية، شرقي القطاع، ما أدى إلى إغراق مئات الدونمات الزراعية".

وأضاف في حوار خاص لوكالة "الأناضول" التركية، إن المزارعين الفلسطينيين تكبّدوا "خسائر كبيرة وأضرار مباشرة وغير مباشرة جرّاء ذلك".

وأشار إلى أن إسرائيل، دأبت خلال "السنوات الأخيرة، على فتح عبّارات تجميع المياه وإغراق الأراضي الزراعية التابعة للفلسطينيين".

وتُقيم إسرائيل عدة سدود لتجميع مياه الأمطار، والاستفادة منها، لكنها تُقدم على فتحها، حينما تتكدس كميات كبيرة من المياه، في فصل الشتاء، فتندفع باتجاه قطاع غزة، وتتسبب بأضرار للسكان، حسب وزارة الزراعة الفلسطينية.

المصدر: "الأناضول"