هيئة الأسرى الفلسطينيين: كورونا يصيب أكبر المعتقلين سنا في سجون إسرائيل

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الخميس، بإصابة الأسير فؤاد الشوبكي (82 عاما) بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة أن الشوبكي أصيب بالفيروس بعد مخالطته لسجان كان ينقله لأحد المشافي الإسرائيلية لإجراء عملية في عينيه.

وحملت الهيئة إسرائيل المسؤولية كاملة عن حياة ومصير الشوبكي، "لاسيما أنه يعاني من وضع صحي صعب للغاية، فهو يشتكي من سرطان البروستات ومن عدة أمراض في القلب والمعدة والعيون، وبحاجة ماسة لعناية طبية لحالته".

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة تكثيف الجهود لإطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن على وجه الخصوص.

يذكر أن الشوبكي الملقب بـ"شيخ الأسرى"، هو أكبر المعتقلين القابعين داخل سجون إسرائيل، حيث اعتقل في 2006 وحكم عليه بالسجن لـ17 عاما.

المصدر: RT