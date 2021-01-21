قادة السعودية وقطر يهنئون الرئيس الجزائري

هنأ قادة السعودية وقطر، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بنجاح العملية الجراحية التي خضع لها في ألمانيا.

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وجاء في بيان لوكالة الأنباء السعودية أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان "أبلغا التهاني وأطيب التمنيات لفخامته، داعيين المولى العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية، وألا يريه أي سوء".

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعث ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، أعرب فيها عن تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته، متمنيا له الشفاء العاجل".

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، أمس الأربعاء، أن تبون "أجرى بألمانيا عملية جراحية على قدمه اليمنى، كُللت بالنجاح".

المصدر: RT