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المالكي: قادمون لاستعادة هيبة الدولة من الفوضويين والخارجين عن القانون

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المالكي: قادمون لاستعادة هيبة الدولة من الفوضويين والخارجين عن القانون
Reuters
رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي
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أكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي أهمية استعادة هيبة الدولة التي أسقطها "الفوضويون والخارجون عن القانون".

وقال خلال كلمة له في تجمع شعبي ببغداد: "نشعر بألم كبير لفقدان هيبة الدولة وحالة الوهن والضعف الذي أصابها، ولا نريد الفوضى في العراق ونريد دولة قوية ذات قدرة على بسط الأمن وفرض القانون".

المالكي: قادمون لاستعادة هيبة الدولة من الفوضويين والخارجين عن القانون
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وأضاف: "هناك من يريد التأثير على خيار الناخبين من خلال إغرائهم بالمال والهبات والهدايا، وهذه محاولات لإهانة الناخب".

وشدد المالكي على ضرورة تمتع الانتخابات القادمة بالنزاهة والشفافية وأن تكون بعيدة كل البعد عن "عبث العابثين"، وألا يتكرر سيناريو انتخابات عام 2018 وعمليات التلاعب والتجاوز التي حصلت آنذاك.

 

المصدر: RT

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