وسائل إعلام: ملف التحقيق الخاص بالرئيس الموريتاني السابق أصبح جاهزا

أكد موقع "صحراء ميديا" نقلا عن مصدر قريب من التحقيق مع الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، أن ملف التحقيق أصبح جاهزا في انتظار الإحالة إلى النيابة العامة.

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ونفى المصدر أن تكون الإحالة قد تمت قائلا: "غير صحيح، لم تتم، ولكن الملف جاهز للإحالة"، مشيرا إلى أن "المحققين ينتظرون النيابة العامة".

جدير بالذكر أن شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية الموريتانية، تجري منذ يوليو الماضي، بحثا ابتدائيا حول شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية، في ملفات فساد، يلفت التقرير إلى أنها وقعت خلال حكم الرئيس السابق، ويتورط فيها بعض المقربين منه، والمسؤولين الذين عملوا معه.

من جانبها، حققت الشرطة طيلة البحث الابتدائي، واستمعت لعشرات المسؤولين، ورجال الأعمال، والمقربين من محمد ولد عبد العزيز، كما استدعته عدة مرات، ولكن الأخير رفض التعاون مع المحققين، وتمسك بحصانة، أوضح أن الدستور يمنحها له كرئيس سابق للبلاد.

المصدر: "صحراء ميديا"