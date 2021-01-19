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قرقاش يستعين بنزار قباني ليشيد بإنجاز الإمارات في تقديم اللقاحات ضد كورونا

أخبار العالم العربي

قرقاش يستعين بنزار قباني ليشيد بإنجاز الإمارات في تقديم اللقاحات ضد كورونا
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حملة التطعيم من فيروس كورونا في الإمارات
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علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على توزيع أكثر من مليوني جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الإمارات.

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وفي تعليقه على نبأ تقديم اللقاح لمثل هذا العدد الكبير من سكان الإمارات، اقتبس قرقاش من أبيات الشاعر العربي الشهير نزار قباني بيتين: 

ما زلت تسألني عن سيرة وطني

سجل لديك إذن ما أنت تجهله.

وسابقا اليوم، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تقديم 93846 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها في البلاد حتى اليوم 2,065,367 جرعة.

المصدر: RT + الاتحاد

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