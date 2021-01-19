"سانا": "قسد" تمنع عمال مؤسسة مياه الحسكة من الدخول إلى مقر عملهم وتختطف 3 منهم

أفادت وكالة "سانا" بأن "قوات سوريا الديمقراطية واصلت ممارساتها التعسفية بحق الأهالي في محافظة الحسكة ومنعت لليوم الثاني على التوالي عمال مؤسسة المياه من الدخول إلى مقر عملهم".

إقرأ المزيد

وقال مصدر في المؤسسة لوكالة "سانا" إن "ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منعت عمال مؤسسة مياه الحسكة من الدخول إلى مقرها في حي العزيزية لليوم الثاني على التوالي الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على وضع الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أقدمت مجموعة من مسلحي الميليشيا على اختطاف ثلاثة من العاملين فيها".

وأشار المصدر إلى أن "ميليشيا قسد تتعمد التضييق على الأهالي وارتكاب الانتهاكات بحقهم من خلال الاستيلاء على الأبنية والمقرات الخدمية التي تمس خدماتها حياة المواطن اليومية تنفيذا لمخططات مشبوهة بالتنسيق مع الاحتلال الأمريكي".

ونفذ أبناء مدينة الحسكة السورية أمس الاثنين وقفة احتجاجية تنديدا بقطع تركيا مياه الشرب مجددا عنهم ورفضا لانتهاكات "قوات سوريا الديمقراطية" المرتبطة بأمريكيا بحقهم.

وكانت القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها قطعت قبل يومين، مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها الغربي، بمنع تشغيل محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين السورية لضخ المياه.

المصدر: "سانا"