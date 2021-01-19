مقتل 4 أشخاص بينهم مسؤولان جراء تفجير بضواحي مقديشو تبنته "الشباب"

قتل أربعة أشخاص بينهم مسؤولان محليان، في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الثلاثاء، جراء تفجير استهدف سيارة كانت تقلهم بضواحي المدينة.

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وذكرت وسائل إعلام صومالية أن القتلى هم نائب رئيس منطقة (غرسبالي) في الشؤون الأمنية والسياسية، علي محمد معلم، ورئيس شبابها، عبد الرشيد دبد، واثنان من الحراس.

وأفاد موقع "الصومال الجديد" الإخباري بأن سيارة المسؤولين تعرضت لتفجير نتج عن قنبلة مزروعة على جانب الطريق، ما أدى إلى مقتلهم.

فيما نقلت محطة "راديو دالرسان"، عبر موقعها الإلكتروني، عن شهود أن الانفجار وقع بالقرب من حي حوش بمديرية داركينلي في منطقة بنادير.

وأكد مدير مستشفى المدينة، هاشم محمد فرح، لوسائل الإعلام أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون بجروح جراء الانفجار ونقلوا إلى المستشفى.

وذكرت المحطة أن حركة "الشباب" (المرتبطة بتنظيم القاعدة) أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: الصومال الجديد + راديو دالسان