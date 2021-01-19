مصر.. إحالة أوراق 8 أشخاص إلى المفتي أدينوا في قتل ضابط

أحالت محكمة جنايات أسوان في مصر، أوراق 8 متهمين بينهم 4 غيابيا إلى المفتي، وحبس حدث 15 سنة، لتورطهم في واقعة مقتل معاون مباحث مركز كوم أمبو.

وتعود الواقعة إلى أبريل 2018 عندما داهمت قوة أمنية من مركز شرطة كوم أمبو قرية فطيرة لضبط مطلوبين أمنيا، وفور مشاهدة المتهمين لقوات الأمن بادروا بإطلاق النار من أسلحة آلية تجاه القوات في محاولة للهروب والاختباء بعد محاصرتهم ومطاردتهم داخل القرية.

حيث بادلتهم القوة إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل النقيب عبد الرحمن الصيرفي معاون مباحث كوم أمبو بعد إصابته بطلق ناري في الصدر، وتم توجيه الاتهام لـ9 متهمين في الواقعة، حيث تمكنت الشرطة من ضبط 5 متهمين منهم، وإحالتهم إلى النيابة التي قررت إحالتهم إلى الجنايات محبوسين، حيث قضت المحكمة بإحالة أوراق 8 متهمين إلى فضيلة المفتي بينهم 4 حضوريا و4 غيابيا وبمعاقبة المتهم التاسع بالحبس 15 عاما.

المصدر: اليوم السابع