"داعش" يستهدف أبراج نقل الطاقة جنوب بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" استهدف أبراج نقل الطاقة جنوب العاصمة بغداد.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي: "تعرضت بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمالي محافظة بابل إلى اعتداء وتخريب من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية".

وأضافت أن "البعض فسر ما حدث للأبراج على أنه قصف طائرات حربية".

وأشارت الخلية إلى مباشرة قوة أمنية بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل "الإرهابي".

المصدر: RT