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الحكومة المصرية تتحدث عن سد النهضة وأمن الخليج

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تتحدث عن سد النهضة وأمن الخليج
Reuters
مصر
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أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدبلوماسية المصرية تعمل في كافة الملفات خاصة الأزمة الليبية وقضية سد النهضة.

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وأوضح مدبولي خلال تواجده بمجلس النواب المصري، أن بلاده تبني سياسات متوازنة مع كافة القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر ويحقق التوازن ويدعم أمن الخليج العربي ويضمن تحقيق الأمن القومي.

وشرح رئيس الوزراء المصري، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، خطة الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا في كافة الاتجاهات، موضحا أن الحكومة أصدرت عدة قرارات هدفها الحفاظ على صحة المواطنين بالتوازي مع الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج.

المصدر: مصراوي

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