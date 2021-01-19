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الأردن.. مداهمة أمنية في البادية الشمالية وضبط مطلوبين وأسلحة ومخدرات

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الأردن.. مداهمة أمنية في البادية الشمالية وضبط مطلوبين وأسلحة ومخدرات
Reuters
قوات الأمن الأردنية، صورة تعبيرية من الأرشيف
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 أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية أنها ألقت القبض على 3 مطلوبين في منطقة البادية الشمالية، وعثرت بحوزتهم على أسلحة نارية متنوعة وكمية من المواد المخدرة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن قوة أمنية، وبعد ورود معلومات حول مكان وجود مطلوب بموجب 3 مذكرات توقيف، داهمت منزلا في إحدى مناطق البادية الشمالية، حيث ألقت القبض على المطلوب واثنين آخرين كانا برفقته، وتبين أنهما مطلوبان أيضا.

ولفت الناطق الإعلامي إلى أنه إثر تفتيش المكان، عثرت قوى الأمن على ثلاثة أسلحة نارية، بينها سلاح أتوماتيكي، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة وكمية من الذخيرة الحية.

المصدر: عمون

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